Помер зірка "Зоряного шляху" і "Вогненних колісниць" Бен Кросс

Знаменитий британський актор Бен Кросс, який відомий за ролями фільмах "Вогненні колісниці", "Зоряний шлях" (Star Trek) і "Цар Соломон" Бен Кросс помер у віці 72 років.

Актор пішов з життя після тривалої боротьби з хворобою у Відні (Австрія). Його сім'я підтвердила факт смерті, пише Daily Mail.

Бен Кросс народився в Лондоні в 1947 році. Він був відомим англійським актором театру і кіно. Кросс прославився завдяки ролі британського олімпійського спортсмена Гарольда Абрахамса у фільмі "Вогненні колісниці" і Сарека в перезапущеній стрічці 2009 року "Зоряний шлях".

Бен Крос з королевою Єлизаветою

Всього фільмографія Бена Кросса налічує більше трьох десятків фільмів.

Відзначимо, Крос жив у багатьох країнах і містах світу, включаючи Лондон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, південну Іспанію, Відень та Софію. Він розмовляв іспанською, італійською та німецькою мовами, вивчав болгарську.

Актор був одружений двічі: перша дружина Пенні (1977-1992), від цього шлюбу народилося двоє дітей – Лорен і Теодор. Із другою дружиною Мішель він прожив в шлюбі до 2005 року.

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