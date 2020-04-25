Новозеландський актор Брюс Олпресс, зірка фільму "Володар перснів: дві башні", помер у віці 89 років.

Про це повідомляє видання Daily Mail. За словами інсайдерів, знаменитість пішов з життя в оточенні своїх близьких вдома в Окленді.

Брюс Олпресс Фото: nzonscreen.com

Зазначимо, що Брюс Олпресс відомий за такими фільмами, як "Фортепіано", "Опудало", "Володар перснів: дві вежі". Він також знімався в новозеландській мильній опері "Близько до дому".

Брюс Олпресс в фільмі "Володар перснів: дві башні" Фото: dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США померла голлівудська актриса, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Ширлі Найт. Їй було 83 роки.

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