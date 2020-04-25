Новозеландський актор Брюс Олпресс, зірка фільму "Володар перснів: дві башні", помер у віці 89 років.
Про це повідомляє видання Daily Mail. За словами інсайдерів, знаменитість пішов з життя в оточенні своїх близьких вдома в Окленді.
Брюс Олпресс
Фото: nzonscreen.com
Зазначимо, що Брюс Олпресс відомий за такими фільмами, як "Фортепіано", "Опудало", "Володар перснів: дві вежі". Він також знімався в новозеландській мильній опері "Близько до дому".
Брюс Олпресс в фільмі "Володар перснів: дві башні"
Фото: dailymail.co.uk
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США померла голлівудська актриса, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Ширлі Найт. Їй було 83 роки.
Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!