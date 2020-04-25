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25 квітня • оновлено в 12:56
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Помер зірка "Володаря перснів" Брюс Олпресс

1.9т
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Новозеландський актор Брюс Олпресс, зірка фільму "Володар перснів: дві башні", помер у віці 89 років.

Про це повідомляє видання Daily Mail. За словами інсайдерів, знаменитість пішов з життя в оточенні своїх близьких вдома в Окленді.

Брюс Олпресс

Брюс Олпресс

Фото: nzonscreen.com

Зазначимо, що Брюс Олпресс відомий за такими фільмами, як "Фортепіано", "Опудало", "Володар перснів: дві вежі". Він також знімався в новозеландській мильній опері "Близько до дому".

Брюс Олпресс в фільмі "Володар перснів: дві башні"

Брюс Олпресс в фільмі "Володар перснів: дві башні"

Фото: dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США померла голлівудська актриса, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Ширлі Найт. Їй було 83 роки.

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
шоу шоу-бизнес
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