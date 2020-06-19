Помер зірка "Володаря перснів"

У п'ятницю, 19 червня, у Лондоні помер англійський актор й лауреат премій BAFTA і "Тоні" Єн Холм.

Зірці трилогії "Володар кілець", де він зіграв Більбо Беггінса, було 88 років. Він боровся з хворобою Паркінсона, повідомив The Guardian.

Агенти актора заявили журналістам, що він помер у лікарні в оточенні рідних.

"Він спокійно помер у лікарні. Неймовірний, добрий і дуже талановитий. Ми будемо за ним сумувати", – сказали вони.

Відомо, що актор також знявся в блокбастерах "П'ятий елемент", "Авіатор", "Чужий", "Бразилія", "На західному фронті без змін", "З пекла", "Післязавтра" та "Збройовий барон".

Так Холм виглядав в останні роки:

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 травня з життя пішов французький актор кіно і театру Мішель Пікколі.