Помер зірка СРСР Михайло Кокшенов: найвідоміші фільми з актором

У п'ятницю, 5 червня, помер відомий радянський і російський актор Михайло Кокшенов.

За своє 84-річне життя артист знявся більш ніж в 100 фільмах, і навіть встиг спробувати себе в ролі режисера. OBOZREVATEL пропонує читачам згадати найкращі картини за участю Михайла Кокшенова.

Михайло Кокшенов Фото: kino-teatr.ru

Фільм "Спортлото-82"

Комедійний фільм "Спортлого-82" вийшов на екрани 2 серпня 1882 року. У ньому Михайло Кокшенов зіграв одну з головних ролей – спекулянта Сан Санича – продавця апельсинів на ринку.

Михайло Кокшенов у фільмі "Спортлото-82"

За сюжетом картини, простий хлопець Костя купив попутниці Тані в поїзді лотерейний білет "Спортлото", не підозрюючи, що той виявиться виграшним. З ними разом в купе їхали також Сан Санич і турист Юрій Голубєв. Незабаром квиток зникає. У пошуках його герої потрапляють в безліч цікавих пригод.

Фільм "Найчарівніша і найпривабливіша"

У фільмі "Найчарівніша і найпривабливіша" Кокшенов зіграв роль інженера Льоші Пряхіна. Його персонаж – комедійний, простакуватий, але грубуватий добряк.

Михайло Кокшенов у фільмі "Найчарівніша і найпривабливіша" Фото: unian.net

За сюжетом фільму, інженерка Надя Клюєва зустрічає свою шкільну подругу Сусанну. Вона намагається допомогти їй "налагодити життя", навчивши "науковим" методам зваблювання. В результаті, в Надю закохуються її колеги – Льоша Пряхін і Міша Дятлов.

Фільм "На Дерибасовській хороша погода"

Фільм "На Дерибасівській хороша погода, або На Брайтон-Біч знову йдуть дощі" вийшов на екрани в квітні 1993 року. За сюжетом російська мафія ставить під загрозу переговори президентів США і СРСР. Щоб запобігти цьому, об'єднуються агенти ЦРУ і КДБ. Михайло Кокшенов зіграв одного з мафіозі – Кравчука, який викрадає КГБшника, замаскованого під шейха.

Кадр з фільму "На Дерибасовській хороша погода" Фото: spletnik.ru

Фільм "Ширлі-Мирлі"

Михайло Кокшенов в фільмі "Ширлі-Мирлі" Фото: kino-teatr.ru

"Ширлі-Мирлі" – комедія-фарс про трьох братів близнюків, розлучених в дитинстві. Один з них стає відомим диригентом, інший – аферистом, а третій – борцем за права циган. Всі вони зустрічаються і дізнаються один про одного, коли аферист краде величезний алмаз "Рятівник Росії". Михайло Кокшенов зіграв другорядну, але колоритну роль охоронця посла.

Серіал "Вороніни"

У серіалі "Вороніни" Михайло Кокшенов зіграв друга головного героя Миколи Петровича. Він постав у ролі преферансиста Дмитра Олександровича.

Михайло Кокшенов в серіалі "Вороніни" Фото: zen.yandex.ru

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