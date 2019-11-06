Помер зірка серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів": відео останньої ролі

Російський актор і зірка серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів" Віталій Жигалін помер в Самарі на 49-му році життя.

Як повідомляє URA.ru з посиланням на Самарський академічний театр драми імені М. Горького, в якому працював актор, Віталій помер після тривалої хвороби.

"Він запам'ятається як імпульсивний і харизматичний актор, який володів сильною творчою енергетикою, як люблячий батько, уважний педагог і Людина з сильним вольовим характером", - йдеться в офіційній заяві театру.

Віталій Жигалін запам'ятався глядачам за ролями в серіалах "Морські дияволи", "Ментовські війни", "Таємниці слідства", "Розкол". Роль в серіалі "Вулиці розбитих ліхтарів" в 2015 році стала останньою в кіно-кар'єрі актора.

Віталій Жигалін

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