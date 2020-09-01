Помер зірка серіалу "Вороніни" Борис Клюєв

Російський і радянський актор, народний артист РФ Борис Коюєв, відомий за роллю Миколи Петровича в серіалі "Вороніни", помер на 77 році життя.

Інформацію підтвердила директорка московського Малого театру, де Клюєв грав більше 50 років, Тамара Михайлова. Про це пише ТАСС.

"Борис Клюєв помер, він був тяжко хворий", – заявила Михайлова і додала, що місце похорону поки невідомі.

У 2018 році у Клюєва діагностували рак легенів. Артист проходив складне лікування, проте так і не зміг подолати хворобу.

Борис Клюєв народився в Москві 1944 року, 13 липня він відсвяткував своє 76-річчя. Актор грав в Малому театрі з 1969 року. Широкому глядачеві відомий за роллю Миколи Петровича Вороніна в комедійному серіалі "Вороніни", за яку отримав ТЕФІ за кращу чоловічу роль в 2011 році.

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