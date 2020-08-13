Помер зірка серіалу "Тест на вагітність" Сергій Куницький

12 серпня у віці 35 років помер російський актор театру і кіно Сергій Куницький, який відомий роллю лікаря-гематолога в серіалі "Тест на вагітність".

Сумну новину розповіли колеги артиста на сайті Московського Губернського театру. Поки про причину смерті Сергія нічого не повідомляється.

"Йому було 35 років. Раптовий відхід, величезна, незбагненна втрата, яку неможливо поки ні усвідомити, ні прийняти. Сергію! Любимо, будемо пам'ятати, спасибі тобі за талант і людське тепло. Співчуваємо рідним і близьким", – йдеться в повідомленні.

Сергій Куницький помер у 35 років hotspur.ru

Відзначимо, Куницький також знімався в таких фільмах і серіалах, як "Крила Імперії", "Ми з майбутнього", "Тульський Токарев", "Шеф", "Битва за Севастополь" і "Небо бачило все".

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