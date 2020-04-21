Помер зірка серіалу "Санта-Барбара"

У Теннессі помер американський актор Том Лестер. Причиною смерті зірки серіалів "Санта-Барбара" і "Лицар доріг" стали ускладнення, викликані хворобою Паркінсона.

Йому був 81 рік. Про це повідомляє видання Variety.

Смерть артиста підтвердив його брат Майкл Лестер. Похорон знаменитості відбудуться 24 квітня.

Лестер народився 23 вересня 1938 року в місті Лорел, штат Міссісіпі. Він прославився завдяки таким фільмам і серіалам, як "Зелені простори", "Незваний гість", "Горді", "Бенджі", "Любов по-американськи", "Маленький будиночок у преріях", "Селюк з Беверлі-Хіллз", "Доктор Маркус Уелбі" і "Різдвянай дитина".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, відомий американський актор Марк Блум помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

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