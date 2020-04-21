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21 квітня • оновлено в 18:47
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Помер зірка серіалу "Санта-Барбара"

2.6т
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У Теннессі помер американський актор Том Лестер. Причиною смерті зірки серіалів "Санта-Барбара" і "Лицар доріг" стали ускладнення, викликані хворобою Паркінсона.

Йому був 81 рік. Про це повідомляє видання Variety.

Помер зірка серіалу "Санта-Барбара"

Смерть артиста підтвердив його брат Майкл Лестер. Похорон знаменитості відбудуться 24 квітня.

Помер зірка серіалу "Санта-Барбара"
Помер зірка серіалу "Санта-Барбара"

Лестер народився 23 вересня 1938 року в місті Лорел, штат Міссісіпі. Він прославився завдяки таким фільмам і серіалам, як "Зелені простори", "Незваний гість", "Горді", "Бенджі", "Любов по-американськи", "Маленький будиночок у преріях", "Селюк з Беверлі-Хіллз", "Доктор Маркус Уелбі" і "Різдвянай дитина".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, відомий американський актор Марк Блум помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

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Автор
Марія Дідик
Тег
шоу-бизнес
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