Помер зірка серіалів "Дві долі" і "Слід" Олександр Самойлов

Відомий російський актор, зірка серіалів "Дві долі", "Солдати" і "Слід", Олександр Самойлов помер на 69 році життя.

Причиною смерті заслуженого артиста РФ стала тривала хвороба. Про це повідомили на офіційному сайті МХАТ ім. Горького, де Самойлов грав кілька десятиліть.

За інформацією ЗМІ, Самойлов хворів коронавірусом – 2 листопада він нібито відчув перші симптоми COVID-19. Пізніше його госпіталізували з пневмонією, стан кінозірки погіршився і актор був підключений до апарату ШВЛ. Майже місяць лікарі боролися за його життя, пише Mash.

Олександр Самойлов в серіалі "Дві долі". Mash

Олександр Самойлов народився 29 жовтня 1952 року. Навчався в московському ГІТІСі. Його кар'єра актора почалася на початку 70-х, з 1994 року був одним з провідних акторів МХАТу. Серед його найвідоміших театральних ролей – Берліоз в постановці "Майстер і Маргарита", Тальберг в "Білій гвардії" та Барон у спектаклі "На дні".

Також Самойлов зіграв більш, ніж в шести десятках фільмів і серіалів. Найвідоміші роботи актора в кіно – серіали "Дві долі", "Глухар", "Слід", "Солдати" та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Росії помер відомий радянський актор Борис Плотніков. Причиною смерті зірки фільму "Собаче серце" став коронавірус. Плотнікову було 72 роки.