Помер зірка "Що? Де? Коли?" Смирнов

Відомий гравець "Що? Де? Коли?" Михайло Смирнов помер у віці 64 років. Причиною смерті став інсульт.

Про це повідомили на офіційному акаунті телегри в Instagram. Інформацію також підтвердив колега Смирнова, який багато років грав із ним за одним столом, Максим Поташов.

Михайло Смирнов помер увечері 10 вересня. Про подробиці поки не повідомляється.

"Сьогодні не стало Михайла Смирнова, мого давнього друга і першого капітана в телеклубі. Він був дуже доброю і світлою людиною", – зазначив Поташов.

Смирнов грав у "Що? Де? Коли?" понад 20 років – із 1988-го по 2010 рік, був капітаном команди, в яку входили зірки проєкту Максим Поташов, Борис Левін, Леонід Тимофєєв та інші відомі гравці.

В останні роки він не брав участі в іграх, але часто приходив у Нескучний сад і ділився досвідом із молоддю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналістка видання The Bell Катерина Ареніна заявила, що гравець клубу "Що? Де? Коли?" Михайло Скіпський не раз чіплявся до неї, коли їй було 15 років.

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