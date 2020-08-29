Помер зірка Marvel Чедвік Боузман: що відомо про актора

Юля Ухіна Люди 12:32, 29.08.2020

У суботу, 29 серпня, помер американський актор Чедвік Боузман, відомий за роллю Чорної пантери в фільмах кіновсесвіту Marvel.

42-річний артист протягом чотирьох років боровся з раком товстої кишки. OBOZREVATEL пропонує читачам згадати біографію Боузман, а також розповість про інші фільми з його участю.

Чедвік Боузман народився 19 листопада 1976 року в Південній Кароліні. Він закінчив університет Говарда, отримавши ступінь бакалавра в галузі режисури. Потім поїхав до Англії, де продовжив навчання в Британській академії драми.

Ще під час навчання в університеті Боузман грав на сцені, писав сценарії й навіть зняв короткометражний фільм. Знаходив час і для регулярних тренувань: виконавець ролі Чорної пантери з дитинства грав у баскетбол.

Чедвік Боузман

На початку своєї кар'єри Боузман грав епізодичні ролі в серіалах. Однак у 2013 році він звернув на себе увагу Голлівуду, виконавши роль бейсболіста Джекі Робінсона в біографічній стрічці "42". А у 2014 році актор вразив публіку роллю Джеймса Брауна в біографічному фільмі "Джеймс Браун: Шлях вгору". Глядачі також могли бачити Чедвіка в фільмах "Правосуддя" (2011), "Боги Єгипту" (2016), "Маршалл" (2017) та інших.

Чедвік Боузман у фільмі "Джеймс Браун: Шлях вгору" kino-teatr.ru
Чедвік Боузман у фільмі "Боги Єгипту" kinofilms.ua
Чедвік Боузман у фільмі "Маршалл" kino-nik.com

Однак найбільшу популярність Боузман отримав після ролі короля Т'Чалли (Чорна пантера) в Marvel. За неї у 2018 році він отримав титул "Актор року" за версією People's Choice Awards.

Чедвік Боузман в образі короля Т'Чалли (Чорної пантери) kinofilms.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 19 червня в Лондоні помер англійський актор і лауреат премій BAFTA та "Тоні" Йен Холм. Зірці трилогії "Володар кілець", де він зіграв Більбо Беггінса, було 88 років.

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