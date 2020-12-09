Помер зірка 'Ходіння по муках' В'ячеслав Єзепов

У середу, 9 грудня, у Росії у віці 79 років помер народний артист і зірка фільму "Ходіння по муках" В'ячеслав Єзепов. Причина його смерті поки невідома.

Час і місце прощання з Єзеповим буде оголошено пізніше. Про трагедію повідомили на офіційному сайті Малого театру.

В'ячеслав Єзепов народився 7 жовтня 1941 року в Саратові.

За 53 роки роботи в Малому театрі він виконав близько 40 ролей.

Одна з улюблених ролей – король Іспанії Карл V. Його актор грав протягом 23 років.

Єзепов зіграв понад 60 ролей у кіно й на телебаченні: у фільмах "Ходіння по муках", "Історія одного кохання", "Ася", "Пан Великий Новгород" та інших.

Артист має почесний знак Малого театру, орден Пошани за великий внесок у розвиток вітчизняної театральної культури, орден Дружби й орден Олександра Невського.

В Єзепова є дружина Марина, дочка Ксенія й онучка Поліна.

Нагадаємо, що фільм "Ходіння по муках" – це трилогія романів Олексія Толстого, у якій описують долю російської інтелігенції революційних подій 1917 року.

У перших серіях показано Петербург 1914 року. Сестри Даша і Катя Булавіни захоплені поетом Бессоновим. У підсумку Катя зраджує з ним своєму чоловікові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий російський актор, зірка серіалів "Дві долі", "Солдати" та "Слід" Олександр Самойлов помер на 69-му році життя.