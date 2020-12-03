Помер зірка фільму 'Шалений Макс' Х'ю Кіяс-Берн

Помер відомий австралійський актор Х'ю Кіяс-Берн, який прославився завдяки ролі у фільмі "Шалений Макс: Дорога гніву". Знаменитості було 73 роки.

Причина смерті поки невідома. Окрім кіно знаменитість також активно боровся з багатьма важливими в світі проблемами. Про це повідомив режисер і сценарист Тед Гейган на своїй сторінці в Twitter.

"Х'ю Кіяс-Берн, неоспіваний герой австралійського кінематографу, помер у віці 73 роки. Я незмінно вражений тим, що він зіграв головного антагоніста Різника у фільмі "Шалений Макс" 1979 року і основного антагоніста "Шалений Макс: Дорога гніву" у 2015 році – Несмертного Джо", – написав Гейган.

Крім того, Кіяс-Берн не тільки навчався в Королівському шекспірівському театрі, але і наполегливо боровся з екологічними і гуманітарними проблемами.

Нагадаємо, Х'ю Кіяс-Берн народився в Індії 18 травня 1947 року. Він зіграв безліч ролей в таких фільмах і серіалах як "Мобі Дік", "Далеко у Всесвіті", "Галактична війна", "Шалений Макс" і її сіквелі "Шалений Макс: Дорога гніву" та інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США на врученні кінопремії "Оскар" фільм "Шалений Макс: Дорога гніву" отримав шість нагород. Всього кінострічка була номінована відразу на десять премій.