Відомий індійський актор, який знімався в Голлівуді й Боллівуді, Іррфан Кхан помер. Йому було 53 роки.

Як повідомляє видання News18 з посиланням на представника актора, Кхан помер у лікарні в Мумбаї в середу, 29 квітня.

Іррфан Кхан daily-bangladesh.com

Причиною смерті Іррфана стала інфекція товстої кишки. Примітно, що в 2018 році акторові діагностували нейроендокринну пухлину.

Іррфан Кхан theweek.in

Про смерть артиста написав і індійський режисер Шооїт Сіркар. На своїй сторінці в Twitter чоловік опублікував пост:

"Мій любий друже Іррфан. Ти бився, і бився, і бився. Я завжди буду пишатися тобою... Ми зустрінемося знову... Співчуття Сутапі й Бабіль. Ти теж боролася, Сутапа, ти зробила все можливе в цій битві" .

Відомо, що Іррфан Кхан знявся в багатьох відомих фільмах, серед яких "Воїн", "Макбул", "Її серце", "Мільйонер з трущоб", "Життя Пі", "Нова Людина-павук", "Інферно".

Іррфан Кхан independent.co.uk

Іррфан Кхан у фільмі "Життя Пі" toiimg.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що новозеландський актор Брюс Олпресс, зірка фільму "Володар кілець: дві вежі", помер у віці 89 років.