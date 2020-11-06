З відходом Михайла Жванецького ми прощаємося і з пам'яттю про ту культуру сміху і критики, коли правду можна було говорити тільки натяком, напівпошепки, так, щоб люди зрозуміли, а й влада не мала можливості розправитися з жартівником, а тільки благодушно - або не дуже – сміялася.

Це була епоха людей, які хотіли говорити правду і виживати одночасно – і тому це була епоха інсультів. Я назавжди запам'ятав сумні очі Аркадія Райкіна, для якого Жванецький написав кращі свої гуморески. Запам'ятав і слова самого Жванецького, який говорив мені, як відрізняється епоха, в яку він може слухати мої репортажі по радіо без всяких глушилок від того часу, коли, здавалося, "глушили" навіть його концерти. І те, що навіть в останні роки життя Жванецький, сам стиль Жванецького був набагато популярніше в Росії, ніж в Україні, що ще раз підтверджує як далеко ми пішли від мороку в сусідній країні.

З Жванецьким остаточно йде і те, що ми звикли називати одеської культурою гумору - то, що насправді було єврейською традицією, не завжди добреперекладеної на російську мову. Це культура насправді загинула в роки Голокосту, але ще залишалися люди які здатні її згадати й відтворити, люди для яких вона була повітрям. Зі смертю Жванецького цю культуру можна буде тільки імітувати.

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