Відомий німецький музикант, один із засновників гурту Kraftwerk Флоріан Шнайдер помер. Йому було 73 роки.

Про це повідомляє видання Rtbf. Про причину смерті поки не відомо.

Флоріан Шнайдер Фото: wikipedia.org

Флоріан Шнайдер створив гурт Kraftwerk разом з Ральфом Хюттером у 1970 році, а у 2008-му прийняв рішення про відхід з неї. Kraftwerk стали широко відомі завдяки новаторській електронній музиці та впливу на різні жанри, включаючи хіп-хоп, синті-поп та рок. За час свого існування Kraftwerk записали десять студійних альбомів, в тому числі культовий реліз 1974 року Autobahn.

Гурт Kraftwerk Фото: abrgen.ru

Флориан Шнайдер Фото: latestnewssouthafrica.com

До речі, видання The New York Times навіть називало гурт "Бітлз електронної танцювальної музики".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, померла всесвітньо відома ямайська співачка Міллі Смолл. Їй було 73 роки.

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