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6 травня • оновлено в 23:21
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Помер засновник гурту Kraftwerk Флоріан Шнайдер

3.4т
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Відомий німецький музикант, один із засновників гурту Kraftwerk Флоріан Шнайдер помер. Йому було 73 роки.

Про це повідомляє видання Rtbf. Про причину смерті поки не відомо.

Флоріан Шнайдер

Флоріан Шнайдер

Фото: wikipedia.org

Флоріан Шнайдер створив гурт Kraftwerk разом з Ральфом Хюттером у 1970 році, а у 2008-му прийняв рішення про відхід з неї. Kraftwerk стали широко відомі завдяки новаторській електронній музиці та впливу на різні жанри, включаючи хіп-хоп, синті-поп та рок. За час свого існування Kraftwerk записали десять студійних альбомів, в тому числі культовий реліз 1974 року Autobahn.

Гурт Kraftwerk

Гурт Kraftwerk

Фото: abrgen.ru

Флориан Шнайдер

Флориан Шнайдер

Фото: latestnewssouthafrica.com

До речі, видання The New York Times навіть називало гурт "Бітлз електронної танцювальної музики".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, померла всесвітньо відома ямайська співачка Міллі Смолл. Їй було 73 роки.

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
шоу-бизнес шоу
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