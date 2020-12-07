Помер відомий в СРСР кінорежисер Олександр Гордон

У Росії помер відомий режисер і член Союзу кінематографістів РФ Олександр Гордон. Йому було 89 років.

Знаменитість закінчив режисерський факультет ВДІКу, а пізніше працював на кіностудіях "Молдова-фільм" і "Мосфільм". Про трагедію повідомили в пресслужбі Союзу кінематографістів.

Так, Гордон є режисером-постановником і режисером дубляжу. Крім того, він зняв сюжети для кіножурналу "Фітіль".

Також знаменитість зняв фільми "Сьогодні звільнення не буде", "Вбивці", "Крадіжка", "Сцени з подружнього життя" і безліч інших.

Варто відзначити, що Гордон є автором таких книг як "Не утоливший жажды. Воспоминания об Андрее Тарковском", "Тучерез, или Невероятное вероятно" і "Венгерская летающая рюмка".

Олександр Гордон у молодості Lenta.ru

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