Помер відомий у РФ гуморист Анатолій Трушкін: причиною став коронавірус

Єва Романова люди 11:23, 10.06.2020 Оновлено: 12:10, 10.06.2020

Помер відомий російський письменник-сатирик, сценарист і гуморист Анатолій Трушкін.

Йому було 78 років. Раніше у Трушкіна діагностовано коронавірус. Про це пише Telegram-канал Mash.

Анатолій Трушкін
Telegram-канал Mash

Лікарі боролися за життя 78-річного гумориста приблизно з місяць. Коронавірусна інфекція протікала у важкій формі. Трушкін був під'єднаний до апарату ШВЛ, 9 червня йому стало гірше.

Письменник виступав сольно і працював над матеріалами для інших відомих артистів: Михайла Євдокимова, Юхима Шифріна, Яна Арлазорова, Володимира Винокура та інших.

Трушкін був членом Союзу гумористів Росії, двічі відзначений премією "Золоте теля".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії 5 червня на 84-му році життя помер відомий радянський актор, народний артист РФ Михайло Кокшенов.

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