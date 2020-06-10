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10 червня • оновлено в 12:30
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Помер відомий у РФ гуморист Анатолій Трушкін: причиною став коронавірус

5.1т
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Помер відомий російський письменник-сатирик, сценарист і гуморист Анатолій Трушкін.

Йому було 78 років. Раніше у Трушкіна діагностовано коронавірус. Про це пише Telegram-канал Mash.

Анатолій Трушкін

Анатолій Трушкін

Telegram-канал Mash

Лікарі боролися за життя 78-річного гумориста приблизно з місяць. Коронавірусна інфекція протікала у важкій формі. Трушкін був під'єднаний до апарату ШВЛ, 9 червня йому стало гірше.

Письменник виступав сольно і працював над матеріалами для інших відомих артистів: Михайла Євдокимова, Юхима Шифріна, Яна Арлазорова, Володимира Винокура та інших.

Трушкін був членом Союзу гумористів Росії, двічі відзначений премією "Золоте теля".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії 5 червня на 84-му році життя помер відомий радянський актор, народний артист РФ Михайло Кокшенов.

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Автор
Єва Романова
Місце
Росія Москва
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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