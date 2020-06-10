Помер відомий у РФ гуморист Анатолій Трушкін: причиною став коронавірус

Помер відомий російський письменник-сатирик, сценарист і гуморист Анатолій Трушкін.
Йому було 78 років. Раніше у Трушкіна діагностовано коронавірус. Про це пише Telegram-канал Mash.
Анатолій Трушкін
Telegram-канал Mash
Лікарі боролися за життя 78-річного гумориста приблизно з місяць. Коронавірусна інфекція протікала у важкій формі. Трушкін був під'єднаний до апарату ШВЛ, 9 червня йому стало гірше.
Письменник виступав сольно і працював над матеріалами для інших відомих артистів: Михайла Євдокимова, Юхима Шифріна, Яна Арлазорова, Володимира Винокура та інших.
Трушкін був членом Союзу гумористів Росії, двічі відзначений премією "Золоте теля".
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії 5 червня на 84-му році життя помер відомий радянський актор, народний артист РФ Михайло Кокшенов.
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