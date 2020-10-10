Помер відомий український поет Микола Петренко. Творець помер у Львові на 94-му році життя.

Про це повідомляє місцеве видання Твой город.

Причиною смерті поета стала затяжна хвороба, через яку він проходив тривалий курс реабілітації.

Нещодавно у світ вийшла його нова книга, офіційну автограф-сесію було заплановано якраз після курсу лікування. Також планувався ювілейний концерт на твори Петренка і літературний вечір, присвячений його 95-річчю.

До речі, Микола Петренко народився 6 листопада 1925 року в містечку Лохвиця на Полтавщині. Під час Другої світової війни його вивезли на примусові роботи до німецького концтабору, після її закінчення кілька років ще відпрацював у трудовій армії. Петренко працював на Львівському телебаченні, власним кореспондентом "Літературної України". Він став автором більше 100 книг у різних жанрах – від дитячої поезії до п'єс, віршів для пісень і лібрето музичних вистав.

Одним з останніх творінь Петренка став збірник віршів "Адамові Брати".

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