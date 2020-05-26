Помер український поет і перекладач, лауреат премії імені Василя Стуса Мойсей Фішбейн. Йому було 74 роки.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Центру дослідження політичних цінностей Олександр Доній.

"Помер один із найяскравіших українських поетів останніх десятиліть Мойсей Фішбейн.

Потужний талант, дуже складний характер. Один із небагатьох емігрантів з СРСР, хто повернувся до вже незалежної України. Поет. Українець. Один із тих, хто неухильно і послідовно захищав ім'я України від спроб звинувачень у міжнаціональних негараздах. Чітко і послідовно захищав рідну країну від кдбістсько-кремлівських звинувачень в "антисемітизмі", – написав Доній.

Мойсей Фішбейн був українським поетом і перекладачем єврейського походження, лауреатом премії імені Василя Стуса, член Українського ПЕН і Національної спілки письменників України. Також Фішбейн був лицарем ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня, членом Українського Центру Міжнародного ПЕН-Клубу та Національної Спілки письменників України.

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