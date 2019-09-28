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28 вересня • оновлено в 18:40
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Помер відомий російський режисер

16.2т Читати матеріал російською

У Росії в суботу, 28 вересня, помер художній керівник московського театру "Ленком", народний артист СРСР Марк Захаров.

Йому було 85 років. "Марка Анатолійовича Захарова не стало після тривалої хвороби. Помер останній із могікан", – цитує директора театру Марка Варшавера ТАСС.

Як повідомлялося раніше, артист був госпіталізований 20 серпня в Москві з двостороннім запаленням легенів, 9 вересня, його виписали. Проте, хвороба повернулася.

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Помер продюсер легендарних "Сімпсонів"

Марк Захаров

Марк Захаров

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Марк Захаров народився 13 жовтня 1933 року в Москві. У 1973 році він був призначений художнім керівником Московського театру ім. Ленінського комсомолу (із 1990 року – "Ленком").

За 45 років роботи ним поставлено понад 40 вистав, серед яких "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт".

Серед його кінорежисерський робіт - ""Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "12 стульев".

Андрій Миронов, Марк Захаров і Олександр Ширвіндт

Андрій Миронов, Марк Захаров і Олександр Ширвіндт

24СМІ

Останнім кінофільмом Марка Захарова, що вийшов на екрани, стала антиутопія "Убить дракона", яка з'явилася в 1988 році.

Марк Захаров у молодості

Марк Захаров у молодості

24СМІ

Марк Захаров у молодості

Марк Захаров у молодості

24СМІ

Як писав OBOZREVATEL, 20 вересня в Росії помер актор театру і кіно Сергій Афанасьєв. Він пішов із життя після тривалої хвороби.

Він зіграв більш ніж у 80 фільмах і серіалах. У нього в скарбничці такі кінострічки, як "Час Волкова", "Кухня", "Земский доктор. Возвращение", "SuperБобровы", "Чернобыль. Зона отчуждения" та багато інших.

Раніше в Парижі на 93-році життя помер відомий французький актор Шарль Жерар. Це сталося в одній зі столичних лікарень, де легенда кіно лежав останнім часом.

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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Как худрук и режиссер - талантливая персона, как "одобрямс" захвата Крыма - существо, которое малоинтересно памяти украинского общества
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
RIP
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Колорад Тот самый
Колорад Тот самый
Ушла эпоха.... жаль(((
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