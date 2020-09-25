Відомий російський поет та прозаїк Володимир Ерль (справжнє ім'я – Володимир Горбунов) помер у віці 73 років.

Про це повідомив літературознавець Микола Подосокорський у своєму блозі на LiveJournal. Причина смерті поета не уточнюється.

"Сьогодні вранці в Санкт-Петербурзі помер російський поет, прозаїк, текстолог Володимир Ібрагімович Ерль. Він народився 14 травня 1947 року в Ленінграді. Працював бібліотекарем, інструктором пожежної охорони. У другій половині 1960-х років входив в коло "поетів Малой Садовой", був лідером літературної групи хеленуктов", – йдеться в пості.

Подсокорський зазначив, що дослідник самвидаву Борис констріктора називав Ерля "Паганіні друкарської машинки". Як видавця Ерль випустив понад 100 книг.

В середині 1980-х поет зосередився на текстологічній роботі. Серед його творів – "В поисках за утраченным Хейфом: Хорошо ирфаерированный тапир", "С кем вы, мастера той культуры?" та "Трава, Трава".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше померла зірка французького шансону Жюльєтт Греко. Їй було 93 роки.