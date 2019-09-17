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17 вересня • оновлено в 18:06
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Помер відомий російський диригент

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У Росії на 81 році життя помер заслужений діяч мистецтв і народний артист РФ Валерій Успенський.

Про смерть артиста повідомляє Санкт-Петербурзька консерваторія імені М. А. Римського-Корсакова на офіційній сторінці в Facebook.

"З глибоким сумом повідомляємо, що 17 вересня 2019 року помер заслужений діяч мистецтв, народний артист РФ, професор, завідувач кафедри хорового диригування Санкт-Петербурзької консерваторії Валерій Всеволодович Успенський. Інформацію щодо прощання буде оголошено пізніше", – йдеться в повідомленні.

Помер Валерій Успенський

Помер Валерій Успенський

Кадр з відео

Причина смерті заслуженого діяча мистецтв поки не уточнюється. Відомо, що Успенський закінчив Хорове училище імені М. І. Глінки та Ленінградську консерваторію.

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У 1960-1972 роках працював головним хормейстером театру опери та балету в Улан-Уде. Пізніше був художнім керівником і головним диригентом Академічного хору Хабаровська. Всі творчі шляхи привели його знов до Санкт-Петербургу.

Під керівництвом талановитого диригента хор студентів консерваторії виступав у таких європейських містах, як Німеччина, Італія, Польща та Фінляндія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в 90-річному віці пішов з життя заслужений і народний артист РРФСР Юрій Количев.

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Місце
Росія Санкт-Петербург
Теги
смерть шоу-бизнес Новини Росії
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