Помер відомий російський диригент

У Росії на 81 році життя помер заслужений діяч мистецтв і народний артист РФ Валерій Успенський.

Про смерть артиста повідомляє Санкт-Петербурзька консерваторія імені М. А. Римського-Корсакова на офіційній сторінці в Facebook.

"З глибоким сумом повідомляємо, що 17 вересня 2019 року помер заслужений діяч мистецтв, народний артист РФ, професор, завідувач кафедри хорового диригування Санкт-Петербурзької консерваторії Валерій Всеволодович Успенський. Інформацію щодо прощання буде оголошено пізніше", – йдеться в повідомленні.

Помер Валерій Успенський Кадр з відео

Причина смерті заслуженого діяча мистецтв поки не уточнюється. Відомо, що Успенський закінчив Хорове училище імені М. І. Глінки та Ленінградську консерваторію.

У 1960-1972 роках працював головним хормейстером театру опери та балету в Улан-Уде. Пізніше був художнім керівником і головним диригентом Академічного хору Хабаровська. Всі творчі шляхи привели його знов до Санкт-Петербургу.

Під керівництвом талановитого диригента хор студентів консерваторії виступав у таких європейських містах, як Німеччина, Італія, Польща та Фінляндія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в 90-річному віці пішов з життя заслужений і народний артист РРФСР Юрій Количев.

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