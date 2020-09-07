Помер відомий російський актор Сергій Колтаков

Юля Ухіна Люди 17:28, 7.09.2020 Оновлено: 17:35, 7.09.2020

Відомий російський актор і сценарист Сергій Колтаков помер у віці 64 років.

Про це повідомив Telegram-канал "Вести". Зазначимо, що причина смерті артиста поки не розкривається.

Також повідомлення про кончину Колтакова з'явилося на офіційній сторінці Cosmos studio у Facebook.

"Сьогодні не стало геніального актора і неймовірної людини – Сергія Михайловича Колтакова. Безмірно талановитого, глибокого, мудрого... Для нас було величезною честю працювати з вами, Сергію Михайловичу! Світла пам'ять!" – йдеться у тексті повідомлення.

Помер російський актор Сергій Колтаков. Скриншот

Сергій Колтаков дебютував у кіно у 1981 році у фільмі режисера Гліба Панфілова "Валентина". Він запам'ятався глядачам за такими фільмами та серіалами, як "Стиляги", "Убивча сила", "Легенда про Коловрата", "Піраммміда", "Катерина", "Нова Земля", "Мама не горюй" і "Союз порятунку".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 серпня 2020 року померла 54-річна співачка Валентина Легкоступова, яка кілька днів перебувала в комі через травму голови.

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