Помер відомий рок-музикант Леслі Уест

Софія Ковнір
Софія Ковнір
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Помер відомий рок-музикант Леслі Уест

У середу, 23 грудня, відомий рок-гітарист, учасник гурту Mountain Леслі Уест помер у віці 75 років. Причиною смерті стала зупинка серця.

За словами брата музиканта Ларрі Уеста Вайнштейна, знаменитість помер у лікарні. Про це повідомляє видання Rolling Stone.

Що відомо про Леслі Уеста

  • Американський рок-музикант, гітарист, автор пісень і співак. Один із засновників рок-гурту Mountain

  • Як гітарист Леслі вплинув на становлення в США таких стилів музики як хард-рок і хеві-метал

  • На початку своєї кар'єри Леслі грав в декількох гаражних гуртах Лонг-Айленда, найбільш відомою з яких був гурт Vargants.

Учасник гурту Mountain Леслі Уест

  • Леслі грав у супергурті West, Bruce and Laing

  • Пізніше Леслі Уест почав сольну кар'єру. Водночас він записувався з багатьма відомими музикантами, серед яких Ел Купер, Бо Діддлі і Джо Бонамасса

  • За свої значні габарити Леслі отримав прізвиська "Людина-Гора" і "Товсті пальці Рок-н-Роллу"

  • У 2011 році переніс операцію по ампутації правої ноги

Помер відомий музикант Леслі Уест

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