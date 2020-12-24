Помер відомий рок-музикант Леслі Уест

У середу, 23 грудня, відомий рок-гітарист, учасник гурту Mountain Леслі Уест помер у віці 75 років. Причиною смерті стала зупинка серця.

За словами брата музиканта Ларрі Уеста Вайнштейна, знаменитість помер у лікарні. Про це повідомляє видання Rolling Stone.

Американський рок-музикант, гітарист, автор пісень і співак. Один із засновників рок-гурту Mountain

Як гітарист Леслі вплинув на становлення в США таких стилів музики як хард-рок і хеві-метал

На початку своєї кар'єри Леслі грав в декількох гаражних гуртах Лонг-Айленда, найбільш відомою з яких був гурт Vargants.

Леслі грав у супергурті West, Bruce and Laing

Пізніше Леслі Уест почав сольну кар'єру. Водночас він записувався з багатьма відомими музикантами, серед яких Ел Купер, Бо Діддлі і Джо Бонамасса

За свої значні габарити Леслі отримав прізвиська "Людина-Гора" і "Товсті пальці Рок-н-Роллу"

У 2011 році переніс операцію по ампутації правої ноги

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перша аргентинська "Міс Світу" 81-річна Норма Каппальї загинула внаслідок ДТП з автобусом.