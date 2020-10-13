Помер відомий режисер Діма Маніфест: як зірки відреагували на смерть кліпмейкера

Український режисер Діма Маніфест помер у віці 30 років після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням. На його смерть відреагувало вже багато українських артистів, з якими він знімав кліпи.

На своїх сторінках в Instagram зірки зворушливо згадали про Маніфеста та побажали йому "красивих кадрів з неба". OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як артисти відреагували на смерть режисера.

Співачка Оля Полякова зізналася, що тільки на днях обговорювала з Дмитром ідею нового кліпу. За її словами, він завжди був амбітним, талановитим і працьовитим хлопцем.

"Не вкладається в голові, що тебе більше немає з нами... Спасибі тобі. Нехай твоя душа знайде мир і спокій", – наголосила Полякова.

Полякова згадала про співпрацю з Маніфестом. Instagram Оля Полякова

Репер Yarmak, якийспівпрацював з Маніфестом, також відреагував на смерть режисера.

"Ти був великим трудягою, навіть попри пухлину ти все одно не здавався і працював далі! Сюжет твого життя закінчився занадто рано, красивих тобі кадрів з неба, брат!" – написав артист.

Yarmak відреагував на смерть Маніфеста. Instagram Yarmak

Телеведучий Юрій Горбунов розповів, що Маніфест був режисером серіалу "Великі Вуйки". Він також розкрив мрію хлопця, яку вже не вдасться втілити, – написати власну книгу в старості.

"Діма завжди комфортно почувався з камерою в руках! Швидше не комфортно без камери!Спочивай з миром, друже! Ти стільки ще не зробив!" – відзначив шоумен.

Горбунов відреагував на смерть Маніфеста. Instagram Юрій Горбунов

Співачка Анастасія Приходько на сторінці у Facebook згадала, що саме з кліпу на її пісню Маніфест розпочав свій режисерський шлях. Згодом він також зняв для артистки роботи на пісні "Крила" і "Тримай".

"Ми завжди сміялися з тобою, обговорюючи сценарій того чи іншого кліпу... Працювали на знімальному майданчику і з високою температурою, і по 34 години без сну. Я завжди захоплювалася твоїм талантом", – написала Приходько.

Приходько згадала про співпрацю з Маніфестом. Facebook Анастасія Приходько

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актриса Маргарет Нолан, найбільш відома за роллю у фільмі про британського шпигуна Джеймса Бонда "Голдфінгер", померла у віці 76 років.