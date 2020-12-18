Помер відомий радянський каскадер Олександр Массарський

У п'ятницю, 18 грудня, у віці 93 роки помер популярний каскадер, актор і винахідник Олександр Массарський. За попередньою інформацією, причиною його смерті могли стати ускладнення через коронавірусну інфекцію (COVID-19).

Так, Массарський – один із основоположників вітчизняної школи каскадерів. Про трагедію повідомили в пресслужбі Союзу кінематографістів Російської Федерації.

Що відомо про Олександра Массарського

У 1949 році його запросили на зйомки фільму "Зірка" для участі в рукопашних боях.

Массарський створив на "Ленфільмі" загін каскадерів, який багато років працював на всіх кіностудіях країни.

У його кар'єрі сотні фільмів. Наприклад: "Біле сонце пустелі", "Мертвий сезон" і багато інших.

Массарський пишався тим, що завдяки йому слово "каскадер" з'явилося в радянському кіно.

Працював науковим співробітником кафедри автоматичного управління польотами ракет і літальних апаратів Балтійського технічного університету.

Розробив "баню" для космічних станцій і спектральний телескоп для вивчення атмосфери Землі з космосу.

Займався підводним спортом і конструював апаратуру для підводних фото, кіно і відеозйомок.

Каскадер Олександр Массарський "Комсомольська правда"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у віці 75 років помер британський актор Джеремі Буллок, який зіграв мисливця за головами Бобу Фетта в оригінальній трилогії "Зоряні війни".