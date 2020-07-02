Помер відомий поет Дубровін: писав пісні для Кобзона, Магомаєва і Антонова

У Росії помер відомий радянський письменник Борис Дубровін, який був автором знаменитих пісень Йосипа Кобзона, Анни Герман, Мусліма Магомаєва, Юрія Антонова та інших.

Чоловік помер в своїй квартирі в районі Медведково (Москва) на 95-му році життя. З ним поруч перебувала його дружина Валентина, пише "Комсомольская правда".

Попередньою причиною смерті стала серцево-судинна недостатність. Дружина підтвердила цю інформацію.

Борис Дубровін разом з дружиною Seldon.News

Борис Дубровін був відомим серед більшості естрадних артистів СРСР і РФ. Він є автором таких знаменитих пісень, як "От печали до радости" Юрія Антонова, "Любви негромкие слова" Ганни Герман, "Маленькая Москва" Олександра Барикіна, "Броненосец "Потемкин"" Льва Лещенка, "Вся жизнь моя" Андрія Миронова.

Поет також працював разом з відомими композиторами: Володимиром Шаїнський, Давидом Тухмановим, Ігорем Крутим, Аркадієм Хаславським і багатьма іншими.

Серед виконавців, для яких писав Дубровін – Йосип Кобзон, Муслім Магомаєв, Едуард Хіль, Валерій Леонтьєв, Лариса Доліна. Крім пісень Борис Дубровін випустив близько 20 збірок віршів і 6 прозових творів.

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