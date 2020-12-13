Помер відомий композитор і автор пісень Зіброва й Білоножка. Фото та відео

Помер відомий український композитор Олександр Жилінський, який був автором пісень багатьох виконавців, зокрема Павла Зіброва й Віталія Білоножка.

Про його смерть у Facebook повідомив музичний продюсер Юрій Квеленков. Жилінському було 65 років.

"Прощавай дорогий. Ми зідзвонювалися кілька років тому й хотіли відродити "Веселад". Він сказав, що двічі в одну річку не ввійдеш.... так з'явився конкурс "StarTime". А востаннє він телефонував мені кілька місяців тому. Хотів зустрітися.... Мори прийшли на землю", – написав Квеленков.

Facebook Юрій Квеленков.

Олександр Жилінський народився в 1955 році в Бердянську. Свою творчу діяльність він почав 1972 року.

Архівні фото з Жилінським. Facebook Всеволода Чебодаєва

Він був автором пісень для багатьох українських виконавців і гуртів, серед яких – Віталій Білоножко, Павло Зібров, Лідія Михайленко, "Мальви", "Краяни", Man Sound. Також він писав музику до театральних вистав і фільмів.

Крім того, Жилінський був засновником фестивалів "Повір у себе", "Веселад" і був головою журі конкурсів "Фант-лото-надія" і "Зірки, на сцену!".

Архівні фото з Жилінським. Facebook Всеволода Чебодаєва

У 1995 році президент України надав йому почесне звання заслуженого діяча мистецтв.

Українці в соцмережах відреагували на смерть відомого композитора.

Співак Павло Зібров згадав, що 35 років тому Жилінський подарував йому пісню "Мамина казка".

"Жах. Світла людина. Він мені років 35 тому подарував прекрасну пісню "Мамина казка". Талановита й працьовита особистість. Царство Небесне", – написав він.

Facebook Павло Зібров.

Співак, поет і композитор Анатолій Матвійчук зазначив, що новина про смерть Жилінського приголомшила його: "Звістка ошелешила мене. Пішов із життя Олександр Жилінський, композитор, співак, кіноактор, продюсер, заслужений діяч мистецтв України. Пішов із життя уночі, раптово .. Царство Небесне і вічний спокій талановитій людині".

Facebook Анатолій Матвійчук.

Анастасія Савицька-Шелига нагадала, що Жилінський писав музику також до телепостановок і фільмів: "Пішов із життя композитор, актор, співак, заслужений діяч мистецтв України Олександр Жилінський. Він писав чудову музику до театральних вистав, телепостановок, кінофільмів, симфонічну, камерну музику. Сумуємо".

Facebook Всеволод Чебодаєв.

Всеволод Чебодаєв зазначив, що ріс на піснях композитора: "Перестало битися серце Олександра Жилінського. 65 – це не вік... Неймовірно сумно... Ріс на його піснях... Будемо пам'ятати... Світла пам'ять Маестро".

Facebook Анастасія Савицька-Шелига.

"Залишив нас прекрасний композитор і виконавець, чудовий актор і світла життєрадісна людина, заслужений діяч мистецтв України, вірний друг і красива людина – Саша Жилінський. Глибокі співчуття родині, численним друзям Саші, а його дуже любили багато, тому залишить він після себе на землі хорошу пам'ять. Дякую, Сашо, тобі за все", – додав Василь Неволов.

Facebook Василь Неволов.

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