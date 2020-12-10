Відомий грузинський режисер Олександр Рехвіашвілі помер від COVID-19

У четвер, 10 грудня, на 82 році життя помер відомий оператор, режисер і сценарист Олександр Рехвіашвілі. Причиною його смерті стали ускладнення, викликані коронавірусною інфекцією (COVID-19).

Чоловік працював на кіностудії "Грузія-фільм". Про трагедію повідомив тбіліський Міжнародний культурно-просвітницький союз "Русский клуб" на своїй сторінці в Facebook.

Що відомо про Олександра Рехвіашвілі

Він народився 17 січня 1938 року в Москві

Зняв популярні стрічки "Луг зелений", "Грузинська хроніка XIX століття", "Шлях додому", "Ступінь" і багато інших.

Рехвіашвілі працював із відомими Отаром Іоселіані, Георгієм Шенгелая, Сергієм Герасимовим.

Також він зіграв роль французького художника у фільмі під назвою "Піросмані".

Режисер є заслуженим діячем мистецтв Грузії і має орден Честі.

Олександр Рехвіашвілі помер у віці 82 років Эхо Кавказа

Нагадаємо, "Піросмані" – це біографічний художній фільм Георгія Шенгелая про великого грузинського художника. Знятий кіностудією "Грузія-фільм" у 1969 році. У стрічці робиться акцент на національний колорит.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії у віці 79 років помер народний артист і зірка фільму "Ходіння по муках" В'ячеслав Єзепов.