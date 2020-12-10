Відомий грузинський режисер Олександр Рехвіашвілі помер від COVID-19

Софія Ковнір Люди 16:21, 10.12.2020 Оновлено: 16:22, 10.12.2020

У четвер, 10 грудня, на 82 році життя помер відомий оператор, режисер і сценарист Олександр Рехвіашвілі. Причиною його смерті стали ускладнення, викликані коронавірусною інфекцією (COVID-19).

Чоловік працював на кіностудії "Грузія-фільм". Про трагедію повідомив тбіліський Міжнародний культурно-просвітницький союз "Русский клуб" на своїй сторінці в Facebook.

Що відомо про Олександра Рехвіашвілі

  • Він народився 17 січня 1938 року в Москві

  • Зняв популярні стрічки "Луг зелений", "Грузинська хроніка XIX століття", "Шлях додому", "Ступінь" і багато інших.

  • Рехвіашвілі працював із відомими Отаром Іоселіані, Георгієм Шенгелая, Сергієм Герасимовим.

  • Також він зіграв роль французького художника у фільмі під назвою "Піросмані".

  • Режисер є заслуженим діячем мистецтв Грузії і має орден Честі.

Олександр Рехвіашвілі помер у віці 82 років
Эхо Кавказа

Нагадаємо, "Піросмані" – це біографічний художній фільм Георгія Шенгелая про великого грузинського художника. Знятий кіностудією "Грузія-фільм" у 1969 році. У стрічці робиться акцент на національний колорит.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії у віці 79 років помер народний артист і зірка фільму "Ходіння по муках" В'ячеслав Єзепов.

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