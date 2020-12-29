Помер відомий французький модельєр П'єр Карден

У вівторок, 29 грудня, у віці 98 років помер відомий французький модельєр італійського походження П'єр Карден.

Відомо, що кутюр'є помер в американському госпіталі в передмісті Парижа. Причину поки не називають. Про це повідомляє видання AFP.

Помер П'єр Карден Telegram LIFE SHOT

Що відомо про П'єра Кардена

Французький модельєр італійського походження. Господар ресторану Maxim’s і засновник однойменної торгової марки, один із найбільших власників у Франції.

Вважав за краще абстрактний, геометризованний дизайн, один із першопрохідців стилю унісекс, був авангардистом від моди.

Карден був першим кутюр'є, який почав продавати свої сукні і парфуми за нижчими цінами, зробивши їх більш доступними широкому колу споживачів.

Кутюр'є подарував світові чоботи-панчохи, колготки, водолазки, речі зі шкірозамінника, блискавки і накладні круглі кишені.

У 1970 році Карден створював дизайн для НАСА.

Автор однойменного бренду парфумерії Pierre Cardin.

Однією з муз модельєра була балерина Мая Плісецька.

Партнером Кардена в житті і бізнесі протягом більш ніж 40 років був Андре Олівер.

На 98 році життя помер французький модельєр П'єр Карден MODDA.RU

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