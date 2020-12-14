Помер відомий автор шпигунських романів Джон Ле Карре

У ніч на неділю, 13 грудня, у Великій Британії помер відомий англійський письменник, автор шпигунських романів Джон Ле Карре. Йому було 89 років.

Ле Карре помер в лікарні від пневмонії, повідомляє ВВС з посиланням на агента письменника. Відзначається, що смерть не пов'язана з коронавірусною інфекцією.

Ще під час навчання в Лінкольн-коледжі Оксфорда він почав співпрацювати з британською контррозвідкою Мі-5, а потім перейшов в її штат. З 1959 року працював на зовнішню розвідку Британії Мі-6 під дипломатичним прикриттям в Західній Німеччині. Там він почав писати романи про роботу розвідки за часів холодної війни, а потім пішов з державної служби.

Перу письменника належать понад два десятки романів, виданих мільйонами примірників на багатьох мовах. Найвідоміший серед них – "Шпигун, який повернувся з холоду", "Шпигун, вийди геть", "Російський дім". Його останній роман – "Польовий агент" був випущений у 2019 році.

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