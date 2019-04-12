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Помер видатний співак і народний артист України: що відомо

1.7тЧитати матеріал російською

У віці 74 років помер видатний оперний співак, соліст Національної опери та народний артист України Іван Пономаренко.

Причини смерті поки не повідомляються. Про те, що трапилося, повідомили на сайті Національної опери України.

Співак народився 11 листопада 1945 року в селі Калинівка Вітовського району Миколаївської області. Музичну освіту здобув у Одеській консерваторії. У 1974 році став солістом Одеського театру опери і балету, а у 1981 році — Національної опери України.

Іван Пономаренко

Іван Пономаренко

Аргументи і факти

"Виконавську кар'єру Іван Вікторович поєднав із викладанням у Національній музичній академії України ім. Чайковського і в Одеській консерваторії ім. Нежданової", —зазначається у повідомленні Національної опери.

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Артист мав понад тридцять партій у класичному репертуарі. Серед них: Мазепа, Євгеній Онєгін, Дон Жуан в однойменних операх Чайковського, Моцарта, Римського-Корсакова, Мусоргського, Пуччіні та інших.

Також у нього були складні драматичні партії в зарубіжних постановках опер "Ріголетто", "Набукко", "Аїда", "Бал-маскарад".

Прощання відбудеться в суботу, 13 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 квітня помер народний артист, актор театру і кіно Петро Бенюк у віці 73 років. Його не стало через п'ять днів після дня народження.

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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Для бандер самое выдаюшееся - это скакать с кастрюлей на голове и угрожать соседним странам прийти их резать...
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