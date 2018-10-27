Помер від хвороби: стало відомо про горе королеви Єлизавети

У Великобританії в королівській родині сталася трагедія. Помер останній улюбленець королеви Єлизавети II - собака породи коргі.

За даними Daily Express, 12-річний Віспер помер від хвороби, яка почала прогресувати кілька тижнів тому. Улюбленець королеви всі ці роки слідував за своєю господинею з кімнати в кімнату і супроводжував її на зустрічі.

Відзначається, що Єлизавета засмучена втратою собаки, якого вона взяла в 2016 році, після смерті попереднього власника.

Перший коргі з'явився у королеви в 1933 році. Віспер вів родовід від собаки Сьюзен, яку Єлизаветі II подарував її батько Георг VI. У 2015 році вона перестала розводити вихованців, побоюючись, що після смерті ніхто не буде за ними доглядати. За все життя у королеви було 30 коргі.

У них була власна кімната в Букінгемському палаці, де собаки спали в спеціальних плетених кошиках. Крім того, для них навіть тримали шеф-кухаря, який готував ласощі.

У Єлизавети тепер залишилося всього дві собаки: Кенді і Вулкан. Однак вони не є чистокровними коргі. Це метиси з таксою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні 2018 року стало відомо, що пес Меган Маркл здружився з Єлизаветою.