Помер Валентин Гафт: що він говорив про Україну

Відомий російський актор Валентин Гафт 12 грудня, в віці 85 років, пішов з життя.

Артист став однією з найбільш цитованих персон, хто негативно висловлювався про події в Україні, пов'язані з Кримом і Донбасом.

Так, він звинувачував українську владу в тому, що вона вбиває своїх громадян на Донбасі. Артист також вважав Крим російським.

"Ті війська або ці – байдуже: відбувається винищення невинних людей. Жоден конфлікт цього не вартий. Це кривава рана на руках людства. Це неподобство. Через що? Кому потрібна Україна? Крим був відданий вам несправедливо, це російська територія, за неї казна-скільки боролися, пролили кров ", – говорив в інтерв'ю для видання" Гордон "актор.

Крім того, Гафт був упевнений, що на Донбасі немає російських військових. Також він заявляв, що вірить російським телеканалам і президенту Росії Володимиру Путіну. Крім цього, артист був в подиві від того, як росіяни й українці можуть воювати між собою.

"Якими б не були відносини між Росією і Україною, не можна було доводити до загибелі людей, до знищення сіл. Це дикість. На жаль, людина не завжди буває людиною, а навпаки – дикуном і виродком. Якою б не була радянська влада, у нас була справжня дружба народів, нам в голову не могло прийти, що українці і росіяни воюватимуть один з одним ", -– пояснював Гафт.

Валентин Гафт. ria.ru

Однак про саму Україну Гафт висловлювався позитивно. Він розповідав, що для нього ця країна завжди була особливою.

"Я завжди їздив в Україну, для мене це хутора, мазанки, свята, український борщ, пісні, красиві жінки, чудові люди, мова, звичаї приголомшливі. Хто б тоді повірив, що брат піде вбивати брата, з яким стільки пов'язано".

До слова, Гафт був в "білому списку" діячів культури, які висловлювалися в підтримку України і проти російської агресії. Однак пізніше актор заявив, що волів би опинитися в "чорному списку".

"Мені Україна пропонує: приїжджайте до нас в гості – вільний в'їзд. Але кому вона потрібна в такому вигляді? Як можна їхати до людей, з якими ти воюєш? Це щось нове. Вони кажуть: приїжджайте, виступайте. А потім? Будемо знову вас вбивати? Це смішно зараз – говорити про вільний в'їзд ", – висловлювався в інтерв'ю артист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валентин Гафт називав рішення про заборону демонстрації деяких фільмів Ельдара Рязанова на території України образливим і неприємним. Тоді актор запевнив, що Україні слід бути розумнішою.