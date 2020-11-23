Помер улюблений пес Кейт Міддлтон і принца Вільяма, якого їм подарували на весілля

Юля Ухіна Люди 12:53, 23.11.2020 Оновлено: 12:55, 23.11.2020

Герцоги Кембриджські принц Вільям і Кейт Міддлтон поділилися з підписниками сумною новиною – пішов з життя їхній улюблений пес на ім`я Лупо.

Про це вони повідомили на особистій сторінці в Instagram, прикріпивши до публікації фото Лупо. Зазначимо, що англійський кокер-спанієль з'явився в королівській родині дев'ять років тому і був дуже дорогий герцогам та їхнім дітям.

"На превеликий жаль, в минулі вихідні помер наш дорогий пес Лупо. Він був серцем нашої сім'ї останні дев'ять років, і ми будемо дуже за ним сумувати", – йдеться в підписі до знімка померлого вихованця.

Лупо часто фігурував на сімейних фотографіях членів королівської сім'ї
Instagram kensingtonroyal

У перекладі з італійського "Лупо" означає "вовк". Він став подарунком брата герцогині Кембриджської – Джеймса Міддлтона – на їхнє з Вільямом весілля у 2011 році. За даними ЗМІ, саме Лупо допомагав принцу Вільяму і Кейт Міддлтон вибрати ім'я для їхнього первістка: нібито вони розкидали по підлозі листочки паперу з різними іменами, і пес зупинився перед ім'ям Джордж.

Принц Джордж з Лупо
goodtoknow.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модні експерти визнали герцогиню Кембріджську Кейт Міддлтон найстильнішою знаменитістю соціальних мереж.

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