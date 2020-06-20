Помер автор хіта "На заре" Олег Парастаєв

Учасник російського гурту "Альянс" і автор хіта "На заре" Олег Парастаєв помер у віці 61 року.

Про це йдеться на його сторінці в мережі "ВКонтакте". Зазначимо, що причина смерті артиста не уточнюється.

"Сьогодні рано вранці пішов з життя Олег Парастаєв, радянський і російський музикант, композитор, а також люблячий батько і чоловік. Висловлюємо співчуття всім рідним, близьким і друзям Олега! Дата і час панахиди будуть повідомлені пізніше для всіх охочих попрощатися", – йдеться в пості.

Гурт "Альянс" (Олес Парастаєв на фото другий зліва) джерело - region15.ru

Олег Парастаєв увійшов до складу гурту "Альянс" у 1986 році. У лютому 1987 року коллектив став лауреатом першого рок-лабораторний "Фестивалю Надій". Гурт тоді виконав мега-популярну композицію "На зорі", автором якої став Парастаєв.

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