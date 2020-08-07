Помер тяжкохворий син Віктора Павліка
Син українського співака Віктора Павліка Павло, який боровся з важкою хворобою – саркомою (раком хребта), помер у п'ятницю, 7 серпня у віці 21 рік.
Про це повідомила його мати Лора Созаєва на особистій сторінці в Facebook. Вона також опублікувала зворушливе відео з маленьким Павлом Павліком (дивіться ролик в кінці новини).
"Забрав Господь мого ангела!" – написала колишня дружина Віктора Павліка.
Останні дні 21-річний син українського співака провів в хоспісі в Одесі. Зірковий батько Павла Павліка поки не прокоментував те, що трапилося. Його молода дружина Катерина Реп'яхова, в свою чергу, написала в Instagram, що "не може підібрати слів від болю".
Нагадаємо, про те, що молодший син Віктора Павліка серйозно хворий, стало відомо восени 2018 року. Майже два роки хлопець боровся з раком – його лікували в Ізраїлі та Україні, а кошти на дорогу терапію збирали всією країною.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, Віктор Павлік у жовтні 2018 року звернувся по допомогу до людей через важку хворобу його молодшого сина Павла.
Співак розповідав, що спершу хвороба в сина проявлялася лише відчуттям оніміння в ногах.
Пізніше син артиста Павло повідомив, що складне лікування не дало результату і його стан помітно погіршився. Віктор Павлік зворушливо звернувся до сина після його зізнання.