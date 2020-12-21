Помер творець "Ну, постривай!" і "Повернення блудного папуги" Курляндський

Олена Кордунова Люди 10:33, 21.12.2020

У понеділок, 21 грудня, в Москві помер відомий радянський драматург, письменник і сценарист Олександр Курляндський.

Йому було 82 роки. Інформацію про смерть Курляндського підтвердили його родичі, пише "Ехо Москви".

Причини смерті Олександра Курляндського поки невідомі.

Олександр Курляндський помер на 83-му році життя.
Newokruga.ru

Відзначимо, Олександр Курляндський відомий як один з творців культових радянських мультфільмів, серед яких "Ну, постривай!", "Повернення блудного папуги" і "Весела карусель". Крім цього, він був автором гумористичних оповідань. За мотивами декількох з них були створені епізоди знаменитого дитячого кіножурналу "Єралаш".

Курляндський – лауреат низки престижних в СРСР і Росії премій, серед яких "Золоте теля", "Премія клубу 12 стільців", "Літературна Газета". Його фільмографія налічує понад 60 робіт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 18 грудня, на 94 році життя помер популярний каскадер, актор і винахідник Олександр Массарський. За попередньою інформацією, причиною його смерті могли стати ускладнення через коронавірусну інфекцію (COVID-19).

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Женіть дебілів із Офісу президента. Поки не пізно

Українські гімнастки розплакалися під час нашого гімну після перемоги на ЧЄ. Відео

Сенченко: Росії доведеться повернути Крим, компенсувати збитки і попросити вибачення за окупацію

Зеленський дав велике інтерв'ю американцям: OBOZREVATEL зібрав топові заяви

Європа терміново закривається від Великобританії через новий тип коронавірусу: що відбувається