Помер творець "Ну, постривай!" і "Повернення блудного папуги" Курляндський

У понеділок, 21 грудня, в Москві помер відомий радянський драматург, письменник і сценарист Олександр Курляндський.

Йому було 82 роки. Інформацію про смерть Курляндського підтвердили його родичі, пише "Ехо Москви".

Причини смерті Олександра Курляндського поки невідомі.

Олександр Курляндський помер на 83-му році життя. Newokruga.ru

Відзначимо, Олександр Курляндський відомий як один з творців культових радянських мультфільмів, серед яких "Ну, постривай!", "Повернення блудного папуги" і "Весела карусель". Крім цього, він був автором гумористичних оповідань. За мотивами декількох з них були створені епізоди знаменитого дитячого кіножурналу "Єралаш".

Курляндський – лауреат низки престижних в СРСР і Росії премій, серед яких "Золоте теля", "Премія клубу 12 стільців", "Літературна Газета". Його фільмографія налічує понад 60 робіт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 18 грудня, на 94 році життя помер популярний каскадер, актор і винахідник Олександр Массарський. За попередньою інформацією, причиною його смерті могли стати ускладнення через коронавірусну інфекцію (COVID-19).