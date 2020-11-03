Помер творець мультиків про Незнайку Володимир Шафранюк

У Росії помер один з авторів лялькового мультфільму "Чарівник Смарагдового міста" і серії мультфільмів про пригоди Незнайка Володимир Шафранюк.

Йому було 86 років, повідомляє Рен ТВ.

Художник помер у себе вдома в Москві. Причина його смерті поки невідома.

Варто відзначити, що Шафранюк працював над ляльковими мультфільмами "Добриня Микитич", "Дядечко Ау в місті", "Чиї в лісі шишки". Також з 1964 по 1967 рік він працював в "Союзмультфільмі", з 1971 по 1985 рік – в студії "Мульттелефільм" ТО "Екран". Крім того, співпрацював зі студіями "Крістмас філмз" і "Анімос".

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