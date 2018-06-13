"Злий жарт": росЗМІ "поховали" режисера Говорухіна

Російські ЗМІ повідомили про смерть відомого режисера Станіслава Говорухіна, але потім були змушені писати спростування.

До цього стало відомо, що Станіслав Говорухін перебуває у важкому стані.

Так, "Московський комсомолець" з посиланням на неназвані джерела повідомив про смерть Станіслава Говорухіна.

Пізніше журналісти видання доповнили новину: "Телефони режисера не відповідають, проте, як нам повідомила працює з ним директор, зараз Говорухін перебуває в санаторії в Барвисі і назвала інформацію, що з'явилася про його смерть "злим жартом".

Прес-секретар режисера цю інформацію спростував. "Господи, він живий. Я не буду коментувати, просто я спростовую інформацію, яка з'явилася в ЗМІ. Він живий", - сказала помічниця Говорухіна Марія, передає телеграм-канал 360tv.

Неперевірену інформацію підхопили і інші росЗМІ.

Перший заступник голови комітету Держдуми з культури Олена Драпеко в бесіді з RT також спростувала повідомлення про смерть режисера Станіслава Говорухіна. "За моєю інформацією, він знаходиться у Барвисі. Буквально 40 хвилин тому з апарату комітету дзвонили його дружині і перевіряли, як його здоров'я. Вона сказала, що він в в санаторії і почуває себе цілком стерпно, що вона везе йому ліки", - сказала Драпеко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні цього року колишня журналістка "Радіо Свобода" Дарина Комарова зізналася в тому, що до неї домагався режисер Станіслав Говорухін.