Помер співак Віллі Токарєв

У Росії на 85 році життя помер легендарний музикант, Народний артист Віллі Токарєв.

Про це повідомив ведучий "Ехо Москви" Микола Тамразов з посиланням на інформацію від сім'ї музиканта.

Подробиці про причини смерті поки не розкриваються. Що примітно, в травні в ЗМІ з'явилася інформація про його госпіталізацію.

Sputnik Армения

Віллі Токарєв (справжнє ім'я Вілен) народився 11 листопада 1934 року в хуторі Чернишов (Північно-Кавказький край). Він був відомим радянським, американським і російський автором-виконавцем пісень в жанрі російський шансон.

Віллі Токарєв і Юлія Началова instagram/willi_tokarev

Він закінчив музичне училище при Ленінградській консерваторії імені Римського-Корсакова по класу контрабаса, пізніше працював в ансамблі "Дружба" Олександра Броневицького зі співачкою Едітою П'єхою.

Він був автором пісні "Хто винен?", яку виконав Анатолій Корольов, пісні "Дощ" для Едіти П'єхи та інших. Через гоніння на джаз у молодості переїхав до Мурманська, де став виконавцем власних пісень.

У 1974 році Віллі емігрував у США, де працював різноробочим, листоношею, таксистом, потім став співати. У 1979 році вийшла перша платівка "А життя – воно завжди прекрасно", яка не була помічена, в 1981 році – "В шумному балагані", яка принесла Віллі популярність серед російськомовних емігрантів.

Віллі Токарєв в Нью-Йорку instagram/willi_tokarev

Віллі Токарєв на сцені

instagram/willi_tokarev

Токарєва називали "почесним євреєм Брайтона". Він навіть заснував свій лейбл "One Man Band". У 1989 році прилетів до СРСР з концертами. І вже у 1990-ті музикант переїхав до Москви, де відкрив власну студію звукозапису. З 2006 року був Почесним жителем Таганського району міста Москви.

З 2015 до 2017 років отримав премії "Шансон року" за пісні "Хмарочоси", "Журавлі", "А життя завжди прекрасна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Бразилії помер основоположник музичного стилю босса-нова Жуан Жілберту у віці 88 років.

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