Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

Помер співак Віллі Токарєв

18.8т Читати матеріал російською

У Росії на 85 році життя помер легендарний музикант, Народний артист Віллі Токарєв.

Про це повідомив ведучий "Ехо Москви" Микола Тамразов з посиланням на інформацію від сім'ї музиканта.

Подробиці про причини смерті поки не розкриваються. Що примітно, в травні в ЗМІ з'явилася інформація про його госпіталізацію.

Sputnik Армения

Sputnik Армения

Віллі Токарєв (справжнє ім'я Вілен) народився 11 листопада 1934 року в хуторі Чернишов (Північно-Кавказький край). Він був відомим радянським, американським і російський автором-виконавцем пісень в жанрі російський шансон.

Віллі Токарєв і Юлія Началова

Віллі Токарєв і Юлія Началова

instagram/willi_tokarev

Він закінчив музичне училище при Ленінградській консерваторії імені Римського-Корсакова по класу контрабаса, пізніше працював в ансамблі "Дружба" Олександра Броневицького зі співачкою Едітою П'єхою.

Він був автором пісні "Хто винен?", яку виконав Анатолій Корольов, пісні "Дощ" для Едіти П'єхи та інших. Через гоніння на джаз у молодості переїхав до Мурманська, де став виконавцем власних пісень.

У 1974 році Віллі емігрував у США, де працював різноробочим, листоношею, таксистом, потім став співати. У 1979 році вийшла перша платівка "А життя – воно завжди прекрасно", яка не була помічена, в 1981 році – "В шумному балагані", яка принесла Віллі популярність серед російськомовних емігрантів.

Віллі Токарєв в Нью-Йорку

Віллі Токарєв в Нью-Йорку

instagram/willi_tokarev

Віллі Токарєв на сцені

Віллі Токарєв на сцені
 

instagram/willi_tokarev

Токарєва називали "почесним євреєм Брайтона". Він навіть заснував свій лейбл "One Man Band". У 1989 році прилетів до СРСР з концертами. І вже у 1990-ті музикант переїхав до Москви, де відкрив власну студію звукозапису. З 2006 року був Почесним жителем Таганського району міста Москви.

З 2015 до 2017 років отримав премії "Шансон року" за пісні "Хмарочоси", "Журавлі", "А життя завжди прекрасна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Бразилії помер основоположник музичного стилю босса-нова Жуан Жілберту у віці 88 років.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
56
6
Смішно
3
Цікаво
62
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
коршун федот
коршун федот
В гости к кабздону.Земля стекловатой.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Ш. Олег
Ш. Олег
коршун федот, а Токарев-то чем перед Вами провинился? Во времена моей юности по всей огромной стране из каждого холодильника его песни звучали, Украина - не исключение.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Овчинников Михаил
Овчинников Михаил
Вечная память
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Это работа Путина! Токарев мог бы жить и жить ещё!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2

Блоги / думки

ads pixel