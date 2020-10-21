Помер соліст рок-гурту The Outfield Тоні Льюїс

Соліст популярного британського рок-гурту The Outfield Тоні Льюїс помер у віці 62 років.

Про це повідомляє видання Mirror з посиланням на агента артиста Барі Лібермана. За словами видання, чоловік назвав смерть Тоні "раптовою і несподіваною", але не став розголошувати її причини.

Гурт The Outfield був заснований у 1984 році. У 1985 вийшов перший альбом колективу Play Deep. Він був проданий тиражем понад 3 млн копій та тричі отримав статус платинового в США.

Всього музиканти записали дев'ять альбомів, останній з яких вийшов у 2011 році. Сам Льюїс у 2018 році випустив сольну платівку Out of Darkness.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 вересня помер колишній вокаліст гурту The Temptations Брюс Вільямсон від ускладнень, викликаних коронавірусом. Музиканту було 49 років.