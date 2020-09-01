Помер соліст гурту "Фрістайл" В'язовський після тривалої важкої хвороби

Відомий музикант, соліст гурту "Фрістайл" і учасник дуету Kristallin Сергій В'язовський помер після тривалої хвороби. Йому було 47 років.

Артист у 2015 році переніс раптову коронарну смерть (припинення ефективної роботи серця. – Ред.) і останні 5 років провів у клініці у вегетативному стані. Про це написала його колега по сцені, солістка дуету Kristallin Ірина в Facebook.

"Ну ось і все... Фінал, завіса... З великим сумом повідомляю, що після важкої і тривалої хвороби, на 48 році життя покинув цей світ талановитий музикант, люблячий батько двох дочок, прекрасний син, брат, друг і чоловік, Сергій В'язовський", – повідомила Ірина.

Сергій В'язовський із колегою по сцені Facebook-сторінка дуету Kristallin

Також вона додала, що останні дні співак провів у німецькій клініці в місті Пассау.

"У 2015 році у Сергія трапилася раптова коронарна смерть. Через пів години його все ж реанімували, але майже всі клітини мозку було зруйновано. П'ять років Сергій провів у клініці у вегетативному стані, перебуваючи між небом і землею. Його останні дні ми провели в паліативному відділенні клініки міста Пассау", – уточнила жінка.

Сергій В'язовський провів 5 років у вегетативному стані Facebook-сторінка дуету Kristallin

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