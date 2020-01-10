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10 січня • оновлено в 16:40
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"Завжди дарував радість": в Росії раптово помер відомий музикант

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Ексучасник поп-гурту "140 ударов в минуту" Юрій Абрамов помер в Підмосков'ї на 48-му році життя.

Як повідомляє Starhit, він пішов в магазин, послизнувся і впав. Артиста знайшли лежачим на вулиці та доставили в лікарню з переохолодженням. Він помер після операції в реанімації. Зазначається, що проблем зі здоров'ям в Абрамова раніше не було.

Юрій Абрамов

Юрій Абрамов

Фото: uazmi.net

До слова, колега артиста Олександр Котов присвятив йому зворушливий пост на своїй сторінці у "ВКонтакте". Він написав, що Юрій "завжди був тим, хто дарував радість та запалював вогонь надії".

Юрій Абрамов з хлопцями з групи "140 ударов в минуту"

Юрій Абрамов з хлопцями з групи "140 ударов в минуту"

Фото: starhit.ru

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"Дивлюся на фото і не вірю. Пробач, що не договорили, що не доспівали та не змогли. Сказати, що він був найкращим ні. Сказати, що він був веселим ні. Він просто був тим, хто дарував радість та запалював вогонь надії так! Він просто був людиною з великої літери! Він підтримував у важкі часи, в моменти смутку вмів знайти потрібні слова! Умів просто бути собою й тішити людей... Світ покинув ще один молодий артист, частинка наших з вами дев'яностих", — висловився Котов.

Юрій Абрамов

Юрій Абрамов

Фото: facebook/julia.sergeeva

Нагадаємо, що група "140 удов в минуту" була заснована Сергієм Конєвим у 1999 році, тоді ж вийшов її дебютний альбом "На одном дихании". У дискографії колективу понад 20 платівок та збірників. Група найбільш відома за такими композиціям, як "Тополя", "Ой-ой-ой", "Глупая девочка" та "По глазам". Абрамов покинув колектив у 2002 році, після чого виступав в ролі діджея під псевдонімом MC Ura Beat.

Група "140 ударов в минуту"

Група "140 ударов в минуту"

Фото з Youtube

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, зірка серіалу "Американська історія жахів" Гаррі Хейнс знайдений мертвим в 27 років.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Росія
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Гоша Злой
Гоша Злой
кто это?
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Лапоть Чубатый
Лапоть Чубатый
Гоша Злой, Русская тварь. На одну падлу стало меньше.
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