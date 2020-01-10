"Завжди дарував радість": в Росії раптово помер відомий музикант

Ексучасник поп-гурту "140 ударов в минуту" Юрій Абрамов помер в Підмосков'ї на 48-му році життя.

Як повідомляє Starhit, він пішов в магазин, послизнувся і впав. Артиста знайшли лежачим на вулиці та доставили в лікарню з переохолодженням. Він помер після операції в реанімації. Зазначається, що проблем зі здоров'ям в Абрамова раніше не було.

Юрій Абрамов Фото: uazmi.net

До слова, колега артиста Олександр Котов присвятив йому зворушливий пост на своїй сторінці у "ВКонтакте". Він написав, що Юрій "завжди був тим, хто дарував радість та запалював вогонь надії".

Юрій Абрамов з хлопцями з групи "140 ударов в минуту" Фото: starhit.ru

"Дивлюся на фото і не вірю. Пробач, що не договорили, що не доспівали та не змогли. Сказати, що він був найкращим — ні. Сказати, що він був веселим — ні. Він просто був тим, хто дарував радість та запалював вогонь надії — так! Він просто був людиною з великої літери! Він підтримував у важкі часи, в моменти смутку вмів знайти потрібні слова! Умів просто бути собою й тішити людей... Світ покинув ще один молодий артист, частинка наших з вами дев'яностих", — висловився Котов.

Юрій Абрамов Фото: facebook/julia.sergeeva

Нагадаємо, що група "140 удов в минуту" була заснована Сергієм Конєвим у 1999 році, тоді ж вийшов її дебютний альбом "На одном дихании". У дискографії колективу понад 20 платівок та збірників. Група найбільш відома за такими композиціям, як "Тополя", "Ой-ой-ой", "Глупая девочка" та "По глазам". Абрамов покинув колектив у 2002 році, після чого виступав в ролі діджея під псевдонімом MC Ura Beat.

Група "140 ударов в минуту" Фото з Youtube

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