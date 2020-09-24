Помер російський оперний співак В'ячеслав Войнаровський

Відомий російський оперний співак і актор театру В'ячеслав Войнаровський помер у віці 74 років.

Інформацію про це розмістили на його сторінці у Facebook. Причина смерті артиста невідома.

В'ячеслав Войнаровський був солістом Московського академічного музичного театру Станіславського та Немировича-Данченка. Він виконував партії Труффальдіно в опері "Любов до трьох апельсинів" Сергія Прокоф'єва, Трике в "Євгенію Онєгіні" Петра Чайковського та Пана де Боссе у "Війні та мирі" Сергія Прокоф'єва.

У 1999 році В'ячеславу Войнаровському присвоїли звання народного артиста Російської Федерації. У 2003-2013 роках він брав участь у зйомках передачі "Криве дзеркало", у 2014-2016 – "Петросян-Шоу".

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