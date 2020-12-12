Помер російський актор Валентин Гафт

Obozrevatel Люди 10:42, 12.12.2020 Оновлено: 10:46, 12.12.2020

Помер радянський і російський актор Валентин Гафт.

Про смерть артиста повідомила його дружина Ольга Остроумова, пише ТАСС. Гафтові було 85 років.

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