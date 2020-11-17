Помер Роман Віктюк: що говорив режисер про Україну

У вівторок, 17 листопада, помер відомий 84-річний режисер Роман Віктюк. Він не раз висловлювався про ситуацію в Україні, в тому числі і на Майдані та Донбасі.

OBOZREVATEL зібрав найпопулярніші цитати знаменитості про нашу країну.

Режисер в цілому про ситуацію в Україні

"Треба нації мати терпіння і вірити тільки в те, що з нею Бог. Тривога – це мікроб і диявольський голос, який намагається людину приспати. Для того, щоб розбудити, і існуєте ви – преса. І розмови про різницю між заходом і сходом – це диявольський наклеп".

Віктюк про події на Майдані

"Хлопці кидалися до мене і говорили: "Не зрадьте нас!"А я відповідав, що я не можу зрадити. Вони дивилися на мене такими очима... їхні погляди завжди зі мною... Я бачив, що батько привів сина на Майдан і відправив рятувати людей. А син загинув. і батько свою жертву не оплакував, а стояв і дякував за те, що в ньому є вогонь відданості батьківщині".

"Ми стільки років профукали. Найголовніше – виховання. Комуністи сказали – Бога немає, і всі тут же відмовилися, і це стало нормою. Все потрібно починати з дитячого віку. Навіть коли мама вагітна, повинна звучати музика. Не та, яка закликає до побиття і умертвіння, а та, яка звучала при Шевченкові на Україні".

Роман Віктюк також висловлювався про ситуацію на Донбасі і не раз звертався до його жителів

"Хочу жителям Донбасу сказати тільки одне: ви живете поза Богом, ви Його не чуєте. На секунду вимкніть всі телеканали, закрийте очі і побудьте в тиші. Без зла, без насильства, без вбивства. У цій тиші, долучившись до Неба, може бути, у вашій душі щось станеться. Повинно відбутися, якщо ви українці. Якщо ви не громадяни України, навіть ця тиша вам не допоможе, тоді залиште Україну в спокої".

Режисер стверджував, що ніхто не знає, як виграти і залишити війну на Донбасі

"Це знає тільки український народ зі своїм серцево-аналітичним розумом".

Він не раз говорив про бажання виступити в Україні

"Нещодавно я виступав по радіо "Ехо Москви", навіть там мене питали: "Коли ж, нарешті, ви приїдете зі своїм спектаклем до Києва?". Ми вже кілька разів переносили гастролі, але не через революцію або війну, а тому , що в Жовтневому палаці не готова сцена (там тільки концертний, а не театральний варіант сцени зі спеціальним механізмом). Я до всієї України звертаюся: дякую, що ви не здаєте квитки, тому що ми обов'язково приїдемо на рідну землю".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 листопада в Канаді померла відома українка Анна Кісіль. До неї їздили багато знаменитостей-гастролерів.