Помер режисер "Пригод Незнайка" Олександр Боголюбов: що відомо

Ольга Веркалець Люди 15:14, 20.07.2020

Радянський режисер мультфільмів "Пригоди Незнайка та його друзів" і "Чарівник Смарагдового міста" Олександр Боголюбов помер у віці 86 років.

Про це повідомили на сайті Союзу кінематографістів Росії 20 липня. Причину смерті не уточнили. Відзначимо, що в січні 2020 року син режисера актор Оскар Кучера повідомляв про госпіталізацію батька.

Боголюбов з дружиною та сином
Радио "Комсомольская правда"

Боголюбов народився в 1934 році в Москві (Росія). У 1962 році закінчив Київський державний інститут театральних мистецтв, після випуску працював другим режисером на кіностудії ім. Довженка та Одеської кіностудії.

Окрім анімаційних стрічок, режисер знімав кіно. Разом з Володимиро Чеботарьовим створили фільм "Батальйони просять вогню" за однойменною повістю Юрія Бондарева.

Як повідомляв OBOZREVATEL, японський актор, зірка фільму "Атака титанів" Харумі Міура помер у віці 30 років. Артиста знайшли без свідомості в його будинку в Токіо. Його доставили в лікарню, де він помер.

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